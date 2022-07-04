Suspect in custody after deadly Illinois July Fourth parade shooting

 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Weather Alert

Weather Alert

The National Weather Service in Chicago has issued a

* Flash Flood Warning for...
Boone County in north central Illinois...
Northeastern Winnebago County in north central Illinois...

* Until 500 AM CDT.

* At 1156 PM CDT, doppler radar and automated rain gauges indicated
thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between
1 and 3 inches of rain have fallen. The expected rainfall rate is
1 to 2 inches in 1 hour. Additional rainfall amounts up to 1 inch
are possible in the warned area. Flash flooding is ongoing or
expected to begin shortly.

HAZARD...Flash flooding.

SOURCE...Radar and automated gauges.

IMPACT...Rapid-onset flooding of small creeks and streams,
urban areas, highways, streets and underpasses, as
well as other poor drainage and low lying areas.

* Some locations that will experience flash flooding include...
Rockford, Belvidere, Loves Park, Machesney Park, Roscoe, Rockton,
Poplar Grove, Candlewick Lake, Cherry Valley, Capron, Timberlane,
Garden Prairie and Caledonia.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A Flash Flood Warning means rapid-onset flooding is imminent or may
already be occurring. Persons along creeks, drainage ditches, and
other waterways should take immediate precautions to protect life
and property.

Expect flooding of creeks, ditches, canals, and storm sewers, as
well roadways, underpasses, and other poor drainage areas.

&&


FLASH FLOOD...RADAR AND GAUGE INDICATED;
EXPECTED RAINFALL RATE...1-2 INCHES IN 1 HOUR

Weather Alert

...FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 530 AM CDT TUESDAY...

* WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected.

* WHERE...Portions of north central Illinois and northeast Illinois,
including the following areas, in north central Illinois, Boone,
De Kalb and Winnebago. In northeast Illinois, Cook, Kane, Lake IL
and McHenry.

* WHEN...Until 530 AM CDT Tuesday.

* IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas.
Water over roadways.

* ADDITIONAL DETAILS...
- At 1128 PM CDT, doppler radar and automated rain gauges
indicated heavy rain due to thunderstorms continuing to
develop over the same areas. Widespread areas have received
at least 1 inch of rain with isolated locations up to 2
inches.
- Additional thunderstorms may produce up to 2 inches of
rainfall in some areas. Additional rain may worsen flooding.
- Some locations that will experience flooding include...
Chicago, Rockford, Elgin, Arlington Heights, Evanston,
Schaumburg, Palatine, Skokie, Des Plaines, Mount Prospect,
Hoffman Estates, Glenview, Buffalo Grove, Bartlett, Crystal
Lake, Streamwood, Hanover Park, Carpentersville, Wheeling and
Park Ridge.
- http://www.weather.gov/safety/flood

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A Flood Advisory means minor flooding along waterways and other poor
drainage areas is imminent or may already be occurring. Persons in
the advisory area should use caution and avoid flood waters.

Be especially cautious at night when it is harder to recognize the
dangers of flooding.

&&

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
432 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT TUESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BOONE                 DE KALB               OGLE
WINNEBAGO

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK                  DUPAGE                KANE
KENDALL               LAKE IL               MCHENRY
WILL

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA

LAKE IN               PORTER

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE,
BOLINGBROOK, BUFFALO GROVE, BYRON, CAROL STREAM, CHESTERTON,
CHICAGO, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON,
GARY, GURNEE, HAMMOND, JOLIET, LEMONT, LOMBARD, MCHENRY,
MERRILLVILLE, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON,
ORLAND PARK, OSWEGO, PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, ROCHELLE,
ROCKFORD, SCHAUMBURG, SYCAMORE, VALPARAISO, WAUKEGAN, WHEATON,
WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE.

Weather Alert

...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON CDT /1 PM EDT/ TO
8 PM CDT /9 PM EDT/ TUESDAY...

* WHAT...Peak afternoon heat index values 105 to 109 degrees
expected.

* WHERE...Portions of northwest Indiana and central, east
central, north central and northeast Illinois.

* WHEN...From noon CDT /1 PM EDT/ to 8 PM CDT /9 PM EDT/ Tuesday.

* IMPACTS...Hot temperatures and high humidity may cause heat
illnesses to occur.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out
of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young
children and pets should never be left unattended in vehicles
under any circumstances.

Take extra precautions if you work or spend time outside. When
possible reschedule strenuous activities to early morning or
evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat
stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when
possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational
Safety and Health Administration recommends scheduling frequent
rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone
overcome by heat should be moved to a cool and shaded location.
Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1.

&&

Suspect in custody after deadly Illinois July Fourth parade shooting

  • Updated
  • 0
'People just falling and falling': Witnesses describe terror at Illinois parade shooting

Law enforcement officers investigate the scene after the shooting on July 4.

 Tannen Maury/EPA-EFE/Shutterstock

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.

Recommended for you