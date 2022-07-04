Suspect charged with first-degree murder after deadly Illinois parade shooting

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
440 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ILLINOIS
BOONE DE KALB LEE
OGLE WINNEBAGO
IN NORTHEAST ILLINOIS
COOK DUPAGE KANE
KENDALL LAKE IL MCHENRY
WILL
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN NORTHWEST INDIANA
LAKE IN PORTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE,
BOLINGBROOK, BUFFALO GROVE, BYRON, CAROL STREAM, CHESTERTON,
CHICAGO, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, DOWNERS GROVE, ELGIN,
EVANSTON, GARY, GURNEE, HAMMOND, JOLIET, LEMONT, LOMBARD,
MCHENRY, MERRILLVILLE, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON,
ORLAND PARK, OSWEGO, PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, ROCHELLE,
ROCKFORD, SCHAUMBURG, SYCAMORE, VALPARAISO, WAUKEGAN, WHEATON,
WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE.